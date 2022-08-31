Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Kars Çayı'nın serin sularında yüzüyor.

Son günlerde hava sıcaklığının arttığı Kars bölgesinin Küçükçatma köyünde yaşayan çocuklar, serinlemek için Kars Çayı'na giriyor. Çayın serin sularında yüzen çocuklar, zaman zaman da suda oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Çocuklardan Mikail Avcıoğlu yazın yüzdükleri çayın, kışın da buzlu yüzeyinde kızakla kaydıklarını söyledi. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Bu su olmasa sıcaktan kavruluruz. Su çok güzel, içine girince ferahlıyoruz." dedi. Miraç Güneş de serin suda yüzüp eğlenceli zaman geçirdiklerini anlattı.