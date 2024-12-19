Photoshop’a giriş / Photoshop dersleri 1

Merhabalar, Fikriyat’ın yeni eğitim serisine hoş geldiniz. Bu serimizde Adobe Photoshop programını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Serimiz ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?



ADOBE PHOTOSHOP NASIL İNDİRİLİR?

YENİ SAYFA NASIL AÇILIR?

SAYFA AÇARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

ARAÇ ÇUBUĞUNDA NELER VAR?

TOOLBAR NEDİR?

LAYER KATMANLAR PANELİ NASIL AÇILIR? NASIL KAPANIR?