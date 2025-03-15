Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatımı I Sütçü Nine ve Tilki Masalı I İpten Uçurtma Etkinliği

Büyüklerimiz bizi "Anadolu masalları" ile sarıp sarmaladı, büyüttü. Bugünlere, içimizi ısıtan masallarla yoğrularak geldik. İşte, bizde bu hisleri yeniden canlandırmak, aynı duyguları yaşatmak için Hikaye ve Masal Anlatıcısı Nergiz Mert Ocaklı ile evlerimize konuk oluyor. Bu bölümde Ocaklı, çocuklarımıza Sütçü Nine ve Tilki Masalı'nı anlattı ve Ramazan İpten Uçurtma Etkinliği yaptı.

NERGİZ MERT OCAKLI