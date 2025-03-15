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Sütçü Nine ve Tilki Masalı ile İpten Uçurtma Etkinliği

Yayınlanma Tarihi: Mart 15, 2025 14:29 Güncelleme Tarihi: Mart 16, 2025 11:57

Büyüklerimiz bizi "Anadolu masalları" ile sarıp sarmaladı, büyüttü. Bugünlere, içimizi ısıtan masallarla yoğrularak geldik. İşte, bizde bu hisleri yeniden canlandırmak, aynı duyguları yaşatmak için Hikaye ve Masal Anlatıcısı Nergiz Mert Ocaklı ile evlerimize konuk oluyor. Bu bölümde Ocaklı, çocuklarımıza Sütçü Nine ve Tilki Masalı'nı anlattı ve İpten Uçurtma Etkinliği yaptı.

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