Çocuklara dijital medyada doğru içeriği nasıl ulaştırabiliriz?

Görenleri tebessüm ettiren kafe: Tebessüm Kahvesi
İstanbul Üsküdar’daki Tebessüm Kahvesi, ismiyle müsemma mekânlardan biri. Burada çalışan down...
İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Hatta çocukların teknolojinin içine doğduğunu söylesek yanlış olmaz. İnternette, içerikler binlerce oyun, video ellerinin altında. Peki, bu kadar bol seçenekte nasıl bir filtreleme yapacağız? Çocukları doğru içerikle nasıl buluşturacağız?
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İstanbul Üsküdar’daki Tebessüm Kahvesi, ismiyle müsemma mekânlardan biri. Burada çalışan down...
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