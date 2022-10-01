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Çocuklara dijital medyada doğru içeriği nasıl ulaştırabiliriz?

Yayınlanma Tarihi: 01.10.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 14:04

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Hatta çocukların teknolojinin içine doğduğunu söylesek yanlış olmaz. İnternette, içerikler binlerce oyun, video ellerinin altında. Peki, bu kadar bol seçenekte nasıl bir filtreleme yapacağız? Çocukları doğru içerikle nasıl buluşturacağız?

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