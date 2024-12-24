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Artboard kullanımı ve move tool / Photoshop dersleri 2

Yayınlanma Tarihi: Aralık 24, 2024 15:29 Güncelleme Tarihi: Aralık 24, 2024 15:29

Merhabalar, Adobe Photoshop programını öğrendiğimiz bu serimizin ikinci bölümünde sizlere “Artboard Kullanımı ve Move Tool”dan bahsedeceğiz.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

PHOTOSHOP'TA ÇOKLU SAYFA NASIL AÇILIR?
ARTBOARD NEDİR?
ARTBOARD NASIL KULLANILIR?
PHOTOSHOP'TA BİR OBJEYE NASIL RENK VERİLİR?
ÇOKLU SAYFA NASIL KAYIT EDİLİR?
MOVE TOOL NE İŞE YARAR?
GRUPLAMA NASIL YAPILIR?

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