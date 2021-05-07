Topkapı Sarayı’nda Ramazan: Hırka-i Saadet Alayı

Yüzlerce insanın, özellikle Ramazan ayında ziyaret etmek için can attığı yerdir Hırka-i Saadet Dairesi. Günümüzde bireysel olarak gidilse de Osmanlı döneminde Ramazan ayının on beşinci gününde alaylar eşliğinde ziyaret edilirdi. Peki, bu merasimde verilen destmal-i şerif neydi? Hırka-i Saadet’in ucu neden ıslatılırdı? “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız

Osmanlı'nın asırlık geleneği: Hırka-i saadet alayı

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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