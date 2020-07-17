Arama

Menu
17.07.2020

Sultan Abdülhamid'in Cuma Selamlığı

Cuma Selamlığı, Osmanlı kültürünün sayılı törenlerinden biriydi ve asırlar boyu uygulandı. Padişahlar, başta Ayasofya olmak üzere Süleymaniye, Bayezid, Sultan Ahmet ve Eyüp Sultan gibi büyük camilere merasimle gider ve Cuma namazlarını eda ederlerdi. Sultan II. Abdülhamid döneminde bu merasim, Yıldız Sarayı’ndaki Hamidiye Camii’nde gerçekleşti. Onun Hamidiye Camii’ne girişi, Rus arşivlerinde böyle yer aldı.

Sultan Abdülhamid'in Cuma Selamlığı ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın.
Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DAHA FAZLA
2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN