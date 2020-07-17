Sultan Abdülhamid'in Cuma Selamlığı

Cuma Selamlığı, Osmanlı kültürünün sayılı törenlerinden biriydi ve asırlar boyu uygulandı. Padişahlar, başta Ayasofya olmak üzere Süleymaniye, Bayezid, Sultan Ahmet ve Eyüp Sultan gibi büyük camilere merasimle gider ve Cuma namazlarını eda ederlerdi. Sultan II. Abdülhamid döneminde bu merasim, Yıldız Sarayı’ndaki Hamidiye Camii’nde gerçekleşti. Onun Hamidiye Camii’ne girişi, Rus arşivlerinde böyle yer aldı.

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