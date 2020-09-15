Osmanlı mutfağı, görüp görebileceğiniz en zengin mutfaklardan biriydi. Öyle ki dillere destan bu lezzetler, asırlardır ocaklarımızda pişer, durur… Saray mutfağında kullanılan malzemeler, pişirme yöntemleri ve sofra düzeni oldukça özenli dokunuşlara sahipti. 1500 ile 3000 kişiye yemek hazırlanabilen bu mutfaklarda belirli kaideler de mevcuttu. Peki, Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi? Saray mutfağından günümüze miras kalan yemekler nelerdir?

Osmanlı mutfağında belirli kaideler de mevcuttu:

Sabah ve akşam iki öğün yemek yenirdi. Öğünler arasında şerbet, ayran ya da meyve tüketilirdi.

**

Yemekler, yerde kurulan sofralarda yenirdi. Padişahın yemekleri kuşhanede hazır olur; çeşnicibaşının kontrolünden geçerdi.

**

Su ve ekmek dâhil tüm yemeklerin ağzı kapatılır, mühürlenirdi. Siniye dizilen yemekler tablalarla taşınır, sultanın huzuruna götürülürdü.

**

Sofrada, zehir karıştırılma ihtimaline karşı tuz bulunmazdı, meze türü soğuk başlangıç yemekleri yoktu.

**

Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülaziz'e kadar padişahlar yemeklerini tek başına yerdi.

_______________________________________________

-Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/kurani-kerim#trans/tr.kuranyolu/1:1

-Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/podcast

_______________________________________________

Sosyal medyada Fikriyat.com:

TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/

FİKRİYAT.COM PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast

FİKRİYAT.COM MOBİL UYGULAMASI https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat