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Organ nakline giden yolu açan Osmanlı tabibi

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:16

Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emareleri Osmanlı'da görüldü. Sultan IV. Murad döneminde yaşayan Emir Çelebi, Osmanlı tıp tarihine pek çok faydalı bilgiyi miras bıraktı. Kaleme aldığı Enmuzecüt-tıb adlı eserin anatomi kısmında, savaş alanlarındaki yaralılardan ve ele geçen Hristiyan kadavralarından faydalanarak hekimlerin anatomi bilgilerini arttırmaları gerektiğini öğütledi. Peki, Emir Çelebi kimdir? İşte, Emir Çelebi’nin organ nakli konusundaki çalışmaları…

"Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi" haberimizi okumak için tıklayın.

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