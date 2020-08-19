Organ nakline giden yolu açan Osmanlı tabibi
Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emareleri Osmanlı'da görüldü. Sultan IV. Murad döneminde...
Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emareleri Osmanlı'da görüldü. Sultan IV. Murad döneminde yaşayan Emir Çelebi, Osmanlı tıp tarihine pek çok faydalı bilgiyi miras bıraktı. Kaleme aldığı Enmuzecüt-tıb adlı eserin anatomi kısmında, savaş alanlarındaki yaralılardan ve ele geçen Hristiyan kadavralarından faydalanarak hekimlerin anatomi bilgilerini arttırmaları gerektiğini öğütledi. Peki, Emir Çelebi kimdir? İşte, Emir Çelebi’nin organ nakli konusundaki çalışmaları…
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Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emareleri Osmanlı'da görüldü. Sultan IV. Murad döneminde...
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