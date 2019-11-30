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Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi

Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emarelerinin Osmanlı'da görüldüğünü biliyor muydunuz? Sultan IV. Murad döneminde yaşayan ve yıllar boyu sarayın başhekimi olarak görev yapan Emîr Çelebi, Osmanlı tıp tarihine pek çok faydalı bilgiyi miras bıraktı. Kaleme aldığı eserin anatomi kısmında, savaş alanlarındaki yaralılardan ve ele geçen Hristiyan kadavralarından faydalanarak hekimlerin anatomi bilgilerini arttırmaları gerektiğini öğütledi.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:30
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EMİR ÇELEBİ KİMDİR?
EMİR ÇELEBİ KİMDİR?

Osmanlı tıbbına pek çok katkısı olan Emir Çelebi, bir Anadolu çocuğuydu ve ilk tahsilini Edirne'de yaptı.

Ardından Mısır'a giderek Kahire'de tıp öğrenimi gördü ve orada uzun süre kalıp Kalavun-Mansûriye Hastanesi'nin başhekimi oldu.

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SARAYIN HEKİMBAŞI OLARAK ÜÇ PADİŞAHA HİZMET ETTİ
SARAYIN HEKİMBAŞI OLARAK ÜÇ PADİŞAHA HİZMET ETTİ

Emir Çelebi, 1622-23 Akdeniz seferine çıkan ve Kahire'ye giden Kaptanıderya Recep Paşa'nın özel hekimliğini yaptı.

Daha sonra İstanbul'da Hassa hekimleri arasına girdi ve kısa zamanda sarayın hekimbaşılığına yükselerek ölümüne kadar I. Mustafa, II. Osman ve IV. Murad dönemlerinde bu görevi sürdürdü.

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EMİR ÇELEBİ’YE NEDEN DÜŞMAN OLDULAR?
EMİR ÇELEBİ’YE NEDEN DÜŞMAN OLDULAR?

Kendisine Eskişehir'in önemli bir kazası olan Mihalıççık arpalık olarak verilmişti. Kaynaklarda Unkapanı'nda bir muayenehane açtığı da yazılıdır.

Sultan IV. Murad devrinde hekimbaşılık yaparken Sadrazam Bayram Paşa ve Silahtar Mustafa Paşa başta olmak üzere padişahın çevresinden bazı düşmanlıklara maruz kaldı.

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IV. MURAD’LA SATRANÇ OYNARKEN ÖLDÜ
IV. MURAD’LA SATRANÇ OYNARKEN ÖLDÜ

Silahtar Mustafa Paşa'nın Hassa hekimliğine tayin etmek istediği bir yakınına karşı çıkması üzerine padişaha afyon kullandığı ihbar edildi. Sultan IV. Murad, sert mizaçlıydı; tütün, içki ve yangın çıkması ihtimali nedeniyle kahvehaneleri yasaklamıştı.

Bunun üzerine IV. Murad, bir satranç maçı sırasında Emîr Çelebi'ye fazla miktarda afyon yutturarak ve panzehir almasının fayda etmeyeceği derecede oyunu uzatarak onu ölümle cezalandırdı.

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HEM İYİ BİR HEKİM HEM DE İYİ BİR ÂLİMDİ
HEM İYİ BİR HEKİM HEM DE İYİ BİR ÂLİMDİ

Kaynaklarda hem iyi bir hekim hem de iyi bir âlim olduğu belirtilmektedir. Hoşsohbet ve tatlı dilli bir kişi olup iyi satranç bilirdi; bu sebeple IV. Murad'ın musâhipleri arasında yer almıştı.

Emîr Çelebi ayrıca ince zevkli olarak tanınıyordu ve devrinin meşhur bir lâle meraklısıydı.

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