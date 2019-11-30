Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi
Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi
Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emarelerinin Osmanlı'da görüldüğünü biliyor muydunuz? Sultan IV. Murad döneminde yaşayan ve yıllar boyu sarayın başhekimi olarak görev yapan Emîr Çelebi, Osmanlı tıp tarihine pek çok faydalı bilgiyi miras bıraktı. Kaleme aldığı eserin anatomi kısmında, savaş alanlarındaki yaralılardan ve ele geçen Hristiyan kadavralarından faydalanarak hekimlerin anatomi bilgilerini arttırmaları gerektiğini öğütledi.
Giriş Tarihi: 30.11.2019
10:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
15:30