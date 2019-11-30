Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi

Kendisine Eskişehir'in önemli bir kazası olan Mihalıççık arpalık olarak verilmişti. Kaynaklarda Unkapanı'nda bir muayenehane açtığı da yazılıdır.

Sultan IV. Murad devrinde hekimbaşılık yaparken Sadrazam Bayram Paşa ve Silahtar Mustafa Paşa başta olmak üzere padişahın çevresinden bazı düşmanlıklara maruz kaldı.