Kudüs Kronolojisi

Tarih boyunca kutsal olarak tanımlanan ve üç din için de büyük önem arz eden Kudüs şehrini içinde barındıran Filistin bölgesi, farklı medeniyet ve kavimlere ev sahipliği yaptı.

◾ Tarih boyunca kutsal olarak tanımlanan ve üç din için de büyük önem arz eden Kudüs şehrini içinde barındıran Filistin bölgesi, farklı medeniyet ve kavimlere ev sahipliği yaptı. Müslümanların idaresi dışında sürekli kan, gözyaşı ve acının hüküm sürdüğü topraklar Hz. Ömer'in (RA) teslim alması ile beraber büyük bir sükunete kavuştu. Filistin'i Haçlı idaresinden kurtaran Selahaddin Eyyubi ise şehrin ikinci fatihi olarak kabul edildi.

◾ Peki şehir ve bölge yıllar içinde neler yaşadı?

2017

◾ ABD Başkanı Donald Trump, Balfour Deklerasyonu'nun 100. yılında kendisi ve Yahudiler için simge niteliğinde bir karar alarak uluslararası bağlayıcılıkla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı.

◾ Bu hareket 1967 yılından beri hukuksuz şekilde işgal altında olan Kudüs'ün olayın 50 senesinde hukuk zemininde başkent olarak tanınması anlamına da geliyordu.

◾ 1967 yılından itibaren işgal altında olan Kudüs, pek çok hak ihlaline sahne olmaya devam ediyor. Terör devleti farklı metotlarla 1241 yıl boyunca İslam toprağı olan Kudüs'ü asimile etmeye çalışıyor.

◾ On yıllardır devam eden Aksa kazıları bu ihlallerin en barizlerinden biri. Süleyman Mabedi için Mescid-i Aksa'yı yıkmayı hedefleyen İsrail, mescidin her tarafını kazmayı sürdürüyor. İşgalciler şehrin kültürel ve tarihi tabakasını kazımak için ayrıca bir çaba gösteriyor. 780 yıllık Meğaribe Mahallesi'nin yıkılması bunun en büyük kanıtı.

◾ 1187'de inşa edilen ve sadece Faslıların yaşadığı Meğaribe Mahallesi, Altı Gün Savaşı'nın hemen ardından mimari sebepler gerekçe gösterilerek yıkılmıştı.

◾ Kudüs'ün işgalinin ardından siyonistlerin en önemli planlarından birisi de Mescid-i Aksa'ya giden Müslüman cemaatini parça parça azaltmak oldu. Bunun için "Ayırma Duvarı" adı verilen ve bazı bölgeleri tecrit eden duvarlar inşa ederek Müslümanları şehirden koparma yoluna gittiler.

◾ Ariel Şaron'un eylemi ile farklı bir noktaya taşınan ve son dönemde sıklıkla gerçekleştirilen "Aksa Baskınları" ise işgalci zihniyetin dini temelli bir hak ihlal operasyonu.

◾ Bu baskınlar ile Mescid-i Aksa'yı Müslümanların ibadet merkezi olmaktan çıkarmayı hedefleyen İsrail, uluslararası kamuoyuna Harem-i Şerif'te kendilerinin de hakkı olduğunu dikte ediyor.

◾ Binlerce yıllık bir maziye sahip olan Kudüs, tarihi boyunca Müslümanların hükmettiği yıllarda bir "selamet yurdu" olarak öne çıktı. Haçlılar döneminde büyük bir zulme uğrayan şehir, İsrail işgalinde ise asli hüviyetinden her geçen gün uzaklaşıyor.

◾ 1967'den beri şehri zorbalık, hukuksuzluk gibi yollarla Kudüs'ü elinde tutan terör devleti İsrail, her türlü adaletsiz ve hukuksuz yolla şehri "yahudilik" anlayışına göre dizayn ediyor.

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Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Serkan Hervenik

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak