İsrail'in yok ettiği tarih: Meğaribe Mahallesi

1967 yılından itibaren işgalci İsrail'in işgaline uğrayan Kudüs, bu süreçte pek çok insani, tarihi ve kültürel katliama uğradı. İşgalin ardından terör devletinin yaptığı ilk icraatlardan biri Burak Duvarı'na bitişik olan 780 yıllık Meğaribe Mahallesi'nin yok edilmesiydi.

▪ 1967 yılından itibaren İsrail işgaline uğrayan Kudüs, bu süreçte pek çok insani, tarihi ve kültürel katliama uğradı. Kudüs-ü Şerif'in işgalinin ardından terör devletinin yaptığı ilk icraatlardan biri Burak Duvarı'na bitişik olan 780 yıllık Meğaribe Mahallesi'nin yok edilmesiydi. Bu olay Mescid-i Aksa'yı savunmasız bırakmak için atılan ilk adımdı.

▪ Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı barındıran Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılında fethedilmesinde İslam ümmetinin pek çok kavminin katkısı oldu.

▪ Bu topluluklardan birisi de Mağriplilerdi. Mübarek fethin ardından bir kısmı ülkesine dönse de Mağriplilerin azımsanmayacak bir bölümü Kudüs-ü Şerif'e yerleşti.

▪ Muzaffer Komutan Selahaddin Eyyubi tarafından Mescid-i Aksa'nın batı tarafı, Burak Duvarı'nın hemen yanına yerleştirilen Mağripliler, burada bir mahalle kurdular.

▪ Sadece bir mahalle, yerleşim yeri olmayan yerleşim aynı zamanda medreseler, zaviyeler gibi toplumsal kurumlarıyla bir ilim meclisi hüviyetindeydi.

"Meğaribe Mahallesi"nin Burak Duvarı'na bitişik şekilde yapılması ise hem stratejik hem de manevi bir meseleydi. Böylece Mescid adeta çevrelenmiş oldu.

▪ Mescid-i Aksa'nın yamacında kurulan bu mahalle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya duydukları yakınlığın en güzel göstergelerinden biriydi.

Mahalle içinde Meğaribe Vakfı, Meğaribe Zaviyesi, Meğaribe Camii, Burak Duvarı, Efdaliyye Medresesi, Fahriyye Medresesi, Fahriyye Hangahı gibi kurucu müesseseler vardı.

▪ Dımaşk Valisi Melik Efdal tarafından tesis edilen vakfın vakfiyesinde bölgenin sadece Mağripli Müslümanlar için tesis edildiği vurgulandı.

Kudüs'ün Müslüman kimliğinin en önemli nişanelerinden olan Meğaribe, içerisindeki sosyal kurumlar ile şehirdeki bereket havasını her daim taze tutan bir nefesti.

▪ Lakin Osmanlıların Kudüs'ten çekilmesi ve yeni kurulan İngiliz yönetiminin Yahudi göçünü desteklemesiyle beraber şehrin en önemli simgelerinden olan yapının hayatiyeti tehlikeye girdi.

▪ Böylece Meğaribe Mahallesi'nin imtihanı başladı. Yahudiler evvela mahallenin merkezini oluşturan Burak Duvarı'nı Müslümanlardan para yoluyla satın almak istediler.

▪ Lakin Mirac hadisesinde Resulullah'ın (SAV) bineğini bağladığı duvar bir vakıf malıydı, satılması mümkün değildi. Bunun üzerine ibadet görünümüyle Yahudilerin bölgedeki baskı ve tacizleri iyice arttı.

▪ 1928 yılında Müslümanlar Burak Duvarı davasını bir sempozyumla savundular. Yahudiler de duvar önünde toplanarak protesto gerçekleştirdiler. Bunun üzerine olaylar şiddetlendi ve çıkan hadiselerde 120 Müslüman şehit oldu. Bu olay Yahudilerin gözlerini Burak Duvarı'na ve Meğaribe Mahallesi'ne daimi çevirmelerine sebep oldu.

▪ 1967 yılında gerçekleşen 6 Gün Savaşı'nın hemen ardından iş makinaları ve askerlerle Meğaribe'ye bir baskınla giren işgal ordusu hiçbir hak, hukuk gözetmeden 780 yıllık mahalleyi yıktı.

▪ Öyle ki yıkım esnasında Müslümanlar evlerini tahliye dahi etmemişti. Pek çok insan yıkım esnasında enkaz altında kalarak vefat etti. 780 yıllık tarihi ve kültürel bir mahalleyi yıkan İsrail esasında Kudüs'ün Müslüman kimliğini ortadan kaldırmak amacıyla ilk adımını atmıştı.

▪ Bunu sonradan ayrım duvarları, Harem-i Şerif kazıları, paralel şehir kurma gibi eylemler izledi. Böylece Kudüs, Yahudiler tarafından Müslüman nüfusun ötelendiği bir şehir oldu.

▪ Aleni bir insan hakları ihlali olan ve şehircilik planları ile izah edilmeye çalışılan Meğaribe Mahallesi'nin yıkılması hadisesi, İsrail'in tarihteki en büyük zulümlerinden biridir.

▪ Kudüs-ü Şerif'in Yahudileştirilmesi açısından atılan ilk önemli adım olan Meğaribe Mahallesi'nin yok edilmesi, İsrail'in adeta tarihi silme çabasının tezahürüdür.

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Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Serkan Hervenik - M. Eyüp Kaymak