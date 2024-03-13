Osmanlı'da bir Ramazan geleneği

20. yüzyılın kara lekesi: Hocalı Katliamı
Dünya, 1992 senesinin 26 Şubat'ında, tarihin en kara gününe uyandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından...
Osmanlı'da Ramazan ayına has geleneklerden biri de tembihnamelerdi.
🔸 Osmanlı'da Ramazan geleneklerinden biri de tembihnamelerdi. Bunlar, mübarek ay öncesinde padişahların, halka ahlaki ve dini uyarılarda bulunmak adına hazırladığı fermanlardı.
🔸 Sokaklarda halka okunur, camilerde vaizlerle cemaate, mahallelerde bekçiler tarafından ahaliye duyurulurdu.Camiler mahyalarla süslenir, evlerde hazırlıklar yapılır ve duvarlar tembihnamelerle donatılırdı.
🔸 Esnaf ise fiyat hususunda önceden haberdar edilir, fahiş fiyatların önüne geçilirdi.Kasap ve fırıncılara, Ramazan'da halkın gıda zorluğu yaşamaması adına önceden hammadde temini sağlamaları konusunda uyarılar yapılırdı.
🔸 Tenbihnameler, II. Mahmut zamanından itibaren Takvim-i Vekayi Gazetesi'nde yayınlanmaya başlanmış ve halka kitapçık olarak da dağıtılmıştır.
🔸 Osmanlı arşivlerinde, Sultan Abdülmecid dönemine ait Tenbihname örnekleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar boyu nasıl ayakta kaldığını da gösteriyor.
-Ramazan'da her zamankinden daha dikkatli ve edepli davranıla.
-Herhangi bir sıhhî özrü bulunmayanlar oruç tuta, bulunanlar da alenî bir şekilde oruç yemeye.
-Her zaman temizliğe dikkat edile ve bilhassa Ramazan'da buna daha çok dikkat edile,
sokak ortalarına öteye beriye çöp dökülmeye…
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA
Kamera: Serkan HERVENİK
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dünya, 1992 senesinin 26 Şubat'ında, tarihin en kara gününe uyandı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından...
Günümüzde Tel Aviv olarak bilinen bölge 1909'dan evvel Yafa'ya bağlı boş bir toprak parçasıydı....
31 Aralık 1517 tarihinde Osmanlıların hakimiyetine giren Kudüs, asırlar süren istikrarsızlığın...
Milli Mücadele'de cesurca çarpışan Molla Mehmet Karayılan'ın kahramanlık hikayesine yakından...
Tarih boyunca kutsal olarak tanımlanan ve üç din için de büyük önem arz eden Kudüs şehrini...
Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık ve fedakârlık mücadelesiydi Sarıkamış Harekâtı....