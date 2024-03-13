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Osmanlı'da bir Ramazan geleneği

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:41

Osmanlı'da Ramazan ayına has geleneklerden biri de tembihnamelerdi.

🔸 Osmanlı'da Ramazan geleneklerinden biri de tembihnamelerdi. Bunlar, mübarek ay öncesinde padişahların, halka ahlaki ve dini uyarılarda bulunmak adına hazırladığı fermanlardı.

🔸 Sokaklarda halka okunur, camilerde vaizlerle cemaate, mahallelerde bekçiler tarafından ahaliye duyurulurdu.Camiler mahyalarla süslenir, evlerde hazırlıklar yapılır ve duvarlar tembihnamelerle donatılırdı.

🔸 Esnaf ise fiyat hususunda önceden haberdar edilir, fahiş fiyatların önüne geçilirdi.Kasap ve fırıncılara, Ramazan'da halkın gıda zorluğu yaşamaması adına önceden hammadde temini sağlamaları konusunda uyarılar yapılırdı.

🔸 Tenbihnameler, II. Mahmut zamanından itibaren Takvim-i Vekayi Gazetesi'nde yayınlanmaya başlanmış ve halka kitapçık olarak da dağıtılmıştır.

🔸 Osmanlı arşivlerinde, Sultan Abdülmecid dönemine ait Tenbihname örnekleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar boyu nasıl ayakta kaldığını da gösteriyor.

-Ramazan'da her zamankinden daha dikkatli ve edepli davranıla.

-Herhangi bir sıhhî özrü bulunmayanlar oruç tuta, bulunanlar da alenî bir şekilde oruç yemeye.

-Her zaman temizliğe dikkat edile ve bilhassa Ramazan'da buna daha çok dikkat edile,

sokak ortalarına öteye beriye çöp dökülmeye…

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

Kamera: Serkan HERVENİK

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