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20. yüzyılda gerçekleşen ilk soykırım

Yayınlanma Tarihi: 15.08.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:27

Yirminci yüzyılın ilk soykırımı olarak kayıtlara geçen Namibya soykırımı Avrupa tarihinin en büyük utançlarından biridir. Alman kuvvetleri bölgede bulunan elmas yatakları nedeniyle sömürgesi haline getirdiği Namibya'da kendisine karşı direnişe geçen halka acımasız uygulamalarda bulundu ve yüz binlerce insanı vahşi uygulamalarla katletti. İşte unutulmuş soykırım olarak tarihe geçen Namibya soykırımın detayları...

📍 Yirminci yüzyılın ilk soykırımı olarak anılan Namibya soykırımı Afrika'nın güney batı ucu olan Namibya'da gerçekleşti. Almanlar'ın gerçekleştirdiği bu soykırım Avrupa tarihinin utanç verici tarihine bir yenisinin daha eklenmesine neden oldu.

🔹 O yıllarda oldukça yaygın olan sömürgecilikle Avrupalılar kendilerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ülkeleri sömürerek bölgenin kaynaklarına, yerli halkın mallarına ve iş gücüne el koyuyordu. Almanya'da bunun için Namibya'yı seçmişti.

📍 Almanya seçtiği bu yeni sömürgesinde hem yerli halkının topraklarına el koydu hem de kendisine karşı ayaklanan halka acımasız uygulamalarda bulundu.

🔹 1884 - 1915 yıllarında gerçekleşen bu soykırımda Almanya, bölgedeki elmas yataklarının kontrolü için Kaiser Wilhelm'in emriyle Alman'yanın en güçlü askeri birliklerini sömürgesi olarak seçtiği Namibya'ya getirdi.

Sunucu/Editör: Şüheda Arvas

Kurgu: Serkan Hervenik

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