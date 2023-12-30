Osmanlı'nın Kudüs'ü Fethi

Molla Karayılan kimdir?
Milli Mücadele'de cesurca çarpışan Molla Mehmet Karayılan'ın kahramanlık hikayesine yakından...
31 Aralık 1517 tarihinde Osmanlıların hakimiyetine giren Kudüs, asırlar süren istikrarsızlığın sonunda sükunet ve huzurun başkenti oldu. Yavuz Sultan Selim Han şehrin adını Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi.
💠 Medeniyet tarihinde çok önemli bir noktada olan Kudüs, 1099 – 1187 arasında 88 yıl boyunca Haçlı işgalinde kaldı. Selahaddin Eyyubi'nin şehri tekrar fethetmesinin ardından Kudüs, eski huzurlu günlerine döndü.
💠 Lakin 1517'ye kadar şehir, pek çok kez el değiştirmesinden dolayı istikrarsız bir görüntü çizdi. 1517 yılı, 31 Aralığında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına dâhil edilen Kudüs'te sükûnet 1917'ye dek sürdü.
💠 Büyük hünkarın şehre girişinde şehrin ileri gelenleri bulundu. Akşam namazını Mescid-i Aksa'da eda eden Sultan'ın emriyle Mescid-i Aksa'da 12.000 kandil yakıldı.
💠 1 Ocak'ta şehir sakinleri için binlerce kurban kestiren Sultan, Kudüs'ün tarihi mekanlarını ziyaret ederek Gazze'ni fethine geçti. Medeniyet ufkunun gözbebeği Kudüs, Osmanlı iradesine kansız bir şekilde geçmişti.
💠 1517'de Osmanlılar şehirdeki kutsal mekânların zarar görmemesi için şehri terk etmişlerdi.
💠 💠 💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
Editör: Bekir Salih Yaman
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşenur Aslan
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Milli Mücadele'de cesurca çarpışan Molla Mehmet Karayılan'ın kahramanlık hikayesine yakından...
Tarih boyunca kutsal olarak tanımlanan ve üç din için de büyük önem arz eden Kudüs şehrini...
Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık ve fedakârlık mücadelesiydi Sarıkamış Harekâtı....
1967 yılından itibaren işgalci İsrail'in işgaline uğrayan Kudüs, bu süreçte pek çok insani,...
Başlı başına bir destan olan Medine Müdafaasının kahramanıydı. Çölün ortasında anavatandan...
İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sonrası ortaya çıkan siyah sancak, oldukça merak konusu...