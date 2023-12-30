Osmanlı'nın Kudüs'ü Fethi

31 Aralık 1517 tarihinde Osmanlıların hakimiyetine giren Kudüs, asırlar süren istikrarsızlığın sonunda sükunet ve huzurun başkenti oldu. Yavuz Sultan Selim Han şehrin adını Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi.

💠 Medeniyet tarihinde çok önemli bir noktada olan Kudüs, 1099 – 1187 arasında 88 yıl boyunca Haçlı işgalinde kaldı. Selahaddin Eyyubi'nin şehri tekrar fethetmesinin ardından Kudüs, eski huzurlu günlerine döndü.

💠 Lakin 1517'ye kadar şehir, pek çok kez el değiştirmesinden dolayı istikrarsız bir görüntü çizdi. 1517 yılı, 31 Aralığında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına dâhil edilen Kudüs'te sükûnet 1917'ye dek sürdü.

💠 Büyük hünkarın şehre girişinde şehrin ileri gelenleri bulundu. Akşam namazını Mescid-i Aksa'da eda eden Sultan'ın emriyle Mescid-i Aksa'da 12.000 kandil yakıldı.

💠 1 Ocak'ta şehir sakinleri için binlerce kurban kestiren Sultan, Kudüs'ün tarihi mekanlarını ziyaret ederek Gazze'ni fethine geçti. Medeniyet ufkunun gözbebeği Kudüs, Osmanlı iradesine kansız bir şekilde geçmişti.

💠 1517'de Osmanlılar şehirdeki kutsal mekânların zarar görmemesi için şehri terk etmişlerdi.

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Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşenur Aslan