Molla Karayılan kimdir?

Milli Mücadele'de cesurca çarpışan Molla Mehmet Karayılan'ın kahramanlık hikayesine yakından bakalım...

Karayılan der ki gelin oturak

Kilis yollarından kelle getirek

Fransız adını bütün batırak

Vurun Antepliler namus günüdür

Antep halkının bu ağıtla veda ettiği bir kahramanıydı Karayılan…

🔸 Asıl adı Molla Mehmet olan isim, Gaziantep'in Pazarcık ilçesine bağlı Elifler köyünde dünyaya gelir. Askerlik yaşı geldiğinde her genç gibi vatani görevini ifa eder.

🔸 Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesinde birçok muharebeye katılır. Bir çarpışma esnasında yaralanarak önce Erzurum sonra da Malatya'da tedavi görür. İyileştikten sonra memleketine geri döner. Ancak o sırada Antep, işgal altındadır.

🔸 Karayılan, hemen harekete geçer ve etrafına arkadaşlarını toplıyarak Antep Savunmasında kilit rol oynar. Bunlardan biri Karabıyıklı baskınıdır. Bugün Maraş'a bağlı bir köy olan Karabıyıklı'dan Narlı ovasına inecek olan 50 kişilik Fransız ikmal kolunu, tek bir kurşun atmalarına dahi izin vermeden imha eder, mühimmatlarına el koyar. Başarısı, Antep Heyeti'nin dikkatini çeker ve şehir içi çatışmalarında vazifelendirilir.

🔸 4 ay boyunca vatanı için cesurca çarpışan yiğit, 1920 yılında Samsaktepe'de bir muharebe esnasında şehit düşer. Vefat ettiği bölge bugün, Karayılan Mahallesi olarak anılır.

Başta Molla Mehmet olmak üzere Antep'in Gazi unvanını almasına vesile olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.

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Editör-Sunucu: Büşra Kılıç

Kurgu: Mert Akkuş