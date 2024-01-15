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Siyonizmin Başkenti Tel Aviv'in Kuruluşu

Yayınlanma Tarihi: 15.01.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:37

Günümüzde Tel Aviv olarak bilinen bölge 1909'dan evvel Yafa'ya bağlı boş bir toprak parçasıydı. Tarih boyunca önem atfedilen bir şehir olan Yafa merkezli bir şehir kuran siyonistler 1948'e dek planlı ve sistematik şekilde şehri doldurdular. Suni bir yerleşim olan Tel Aviv, 1948'de ilan edilen İsrail'in başkenti oldu.

🔵 Takvimler 11 Nisan 1909'u gösterdiğinde 66 Yahudi aile, Filistin'in Yafa kentinde bir araya geldi. Bu toplanmanın amacı, kutsal topraklarda vaat edilen bir Yahudi şehri kurmaktı.

🔵 Şehrin planı, siyonist mimar Akiva Arye Weiss tarafından hazırlanmıştı. Ancak ailelerin nereye yerleşeceği henüz belli değildi. Bunun için en adil yöntemin kura çekmek olduğuna kanaat getirildi ve üzerine numaralar yazdıkları deniz kabuklarını her aileden bir temsilcinin seçmesi suretiyle, bölge aileler arasında paylaştırıldı.

🔵 Başlangıçta bu yerleşim yerine Ahuzat Bayit denildi. Çok kısa bir süre sonra, Menachem Shenkin'in önerisiyle Bahar Tepesi anlamına gelen Tel Aviv olarak revize edildi.

🔵 Aldığı göçlerle zaman içinde hızla büyüyen kent 1914 yılına gelindiğinde 60.000 civarında bir nüfusa sahipti. Takvimler 14 Mayıs 1948'i gösterdiğinde ise Tel Aviv, siyonizmin başkenti olarak ilan edildi.

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