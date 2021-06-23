Toplumların yaşam şekilleri, mutfak kültürlerine yansır. Medeniyetimiz de tarih boyunca zengin mutfağı ile adından sıklıkla söz ettirmiştir. Öyle ki dünyanın en önemli mutfakları arasında yer alır. Peki, Selçuklu savaştan önce nasıl beslenirdi? Osmanlı'da sofra adabı nasıldı? Geçmişten günümüze mutfak kültürü...

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