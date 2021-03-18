Fikriyat Çanakkale özel- Destanın yazıldığı topraklardayız!

18 Mart 1915'te İtilaf devletlerinden İngiltere ve Fransa hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadı. Savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı'ndan rahat şekilde geçeceklerini düşünüyorlardı. Türk ordusu tarafından büyük bir hezimete uğrayacaklarını, ecdadımızın "Çanakkale geçilmez" destanını tarihe altın harflerle yazdıracağını, akıllarına getirmemişlerdi. Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde, Fikriyat ekibi olarak ecdadımızın vatan ve namus için canını verdiği zaferin önemini, tarihi topraklarda anlatmaya çalıştık.

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Editör ve sunucular: Burcu Sandıkçı, Özge Özkul, Büşra Özkan

Kurgu: Ahmed Helal, Muhammed Salih Attar, Aladdin Hamzeh

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