Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

İslam mimarisinin Avrupa’daki izleri
İngiltere’nin en büyük tarihi yapılarından biri olan Durham Katedrali… Dünyaca ünlü saat kulesi...
Uzak doğudaki yakın dostumuz: Japonya… Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temeli bir facianın ardından atıldı. Tarihimizdeki en büyük deniz felaketlerinden biri olan Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasıyla… Peki, 19. yüzyıldaki bu korkunç olay, nasıl meydana geldi?
Ertuğrul Fırkateyni'nin faciayla biten yolculuğu ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın.
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu : Ahmed Helal
▶ Çırpınırdı Karadeniz: Azerbaycan - Türkiye dostluğunun hikâyesi
▶ Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi
▶ Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
▶Osmanlı'nın ihtişamlı Ramazan geleneği: Kadir Alayları
▶Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği
▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi
▶ Onbeşlilerin hazin öyküsü
▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem
▶ Cemil Meriç, gözlerini nasıl kaybetti?
▶ Necip Fazıl'ın ilk pişmanlığı!
FİKRİYAT'IN DİĞER ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
Kanalımıza abone olmak için: https://www.youtube.com/fikriyat
💻Web sitemiz: https://www.fikriyat.com/
__
🔍Sosyal medya hesaplarımız:
Twitter: https://twitter.com/fikriyatcom
Instagram: https://www.instagram.com/fikriyat
Facebook: https://www.facebook.com/fikriyat
Podcast: https://www.fikriyat.com/podcast
__
📱Mobil uygulamalarımız:
App Store: https://apple.co/3DTHktY
Google Play: https://bit.ly/2WVUsyd
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İngiltere’nin en büyük tarihi yapılarından biri olan Durham Katedrali… Dünyaca ünlü saat kulesi...
Bazen bir kurtuluş mücadelesinde…Bazen bir yangında… Kısacası her zorlukta omuz omuza olan...
Atalarımızdan miras kalan nice değerlerimiz, gelecek nesiller için itina ile ayağa kaldırılıyor...
Bugün sizlere anlatacağımız hatıra 1972 yılından. Ömrünü Kudüs’e vakfeden bir askerin, Iğdırlı...
Toplumların yaşam şekilleri, mutfak kültürlerine yansır. Medeniyetimiz de tarih boyunca zengin...
29 Mayıs 1453, aşılmaz denilen surların aşıldığı, yeni bir çağın başladığı tarihtir. Bu tarih,...