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Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 09:54

Uzak doğudaki yakın dostumuz: Japonya… Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temeli bir facianın ardından atıldı. Tarihimizdeki en büyük deniz felaketlerinden biri olan Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasıyla… Peki, 19. yüzyıldaki bu korkunç olay, nasıl meydana geldi?

Ertuğrul Fırkateyni'nin faciayla biten yolculuğu ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu : Ahmed Helal

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