Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

Uzak doğudaki yakın dostumuz: Japonya… Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temeli bir facianın ardından atıldı. Tarihimizdeki en büyük deniz felaketlerinden biri olan Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasıyla… Peki, 19. yüzyıldaki bu korkunç olay, nasıl meydana geldi?

Ertuğrul Fırkateyni'nin faciayla biten yolculuğu ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu : Ahmed Helal

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