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Bayramın çocuk yüzü: Arife çiçekleri

Yayınlanma Tarihi: 12.05.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:44

Osmanlı döneminde bayramlıklarını giymek için bayrama kadar sabredemeyen çocukların hikayesini biliyor musunuz? Peki, ya neşeli halleriyle herkesin içine huzur saçan bu çocukların nasıl adlandırıldığını? "Öyle Bir Hikaye" serimizin yeni bölümünde arife gününü çiçek bahçesine çeviren Osmanlı’daki çocukların hikayesini sizlerle buluşturuyoruz...

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