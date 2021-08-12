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Azerbaycan-Türkiye dostluğunun timsali: Çırpınırdı Karadeniz şiirinin hikayesi

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 09:41

Bazen bir kurtuluş mücadelesinde…Bazen bir yangında… Kısacası her zorlukta omuz omuza olan "bir millet, iki devlet" Azerbaycan ve Türkiye. İki devletin sevinçte de kederde de beraber olduğunu gösteren en güzel örneklerden biri ise Çırpınırdı Karadeniz şiiriydi. Ahmet Cevat'ın kaleme aldığı bu mısralar, yıllardır dillerden düşmeyerek insanların gönüllerine nakşoldu. Peki, Çırpınırdı Karadeniz şiiri nasıl yazıldı? "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal

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