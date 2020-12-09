Az bilinen gerçeklerle silahların tarihi
Tarih boyunca, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur askeri deha ve silah gücü oldu...
Tarih boyunca, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur askeri deha ve silah gücü oldu. Her ne kadar günümüzde silah teknolojisi oldukça gelişmiş olsa da bu teknolojinin temelini, Müslümanların "barutu ilk defa silahlarda kullanmaları" oluşturdu. Peki, sizce silah teknolojisine dair icatlar dünya tarihini nasıl değiştirdi?
Çağlarının sınırlarını aşan keşiflerle Müslüman alimler, bundan yaklaşık 800 yıl önce el bombası, top, roket ve torpido gibi silahlardan bahsetmişler; silahlara dair ilk kitapları kaleme almışlardı. Askeri bir deha sayılan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinde kullanılan topları bizzat kendisi tasarlamıştı. Peki "Şahi Topu" olarak anılan bu silahın sırrı neydi?
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Tarih boyunca, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur askeri deha ve silah gücü oldu...
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