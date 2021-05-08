Fatma Bayram ile Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha tefsiri okumaları - 4

Ramazan ayı boyunca her perşembe 17.30'da Fikriyat Instagram canlı yayınında, Elmalılı Hamdi Yazır'dan Fatiha Tefsiri Okumaları yapan yazarımız Fatma Bayram, Fatiha suresinin giriş kısmından, ayetleri ve fasıla meselesine değinmiş ve besmelenin ayet olup olmaması konusunu açıklamış ve ardından besmele tefsirine giriş yaparak “Allah” isminin muhtevasını açıklamıştı. Fatma Bayram, bu haftaki derste “Rahman ve Rahim” isimlerine ilişkin tefsirde işaret edilen hususlara değindi.

Fatma Bayram ile Fatiha tefsiri okumalarının üçüncü dersini izlemek ve okumak için tıklayın

Fatma Bayram ile Fatiha tefsiri okumalarının ikinci dersini izlemek ve okumak için tıklayın

Fatma Bayram ile Fatiha tefsiri okumalarının ilk dersini izlemek ve okumak için tıklayın

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