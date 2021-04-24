Fatma Bayram ile Elmalılı Hamdi Yazır’dan Fatiha tefsiri okumaları - 2

Ramazan ayı boyunca her perşembe 17.30'da Fikriyat Instagram canlı yayınında, Elmalılı Hamdi Yazır'dan Fatiha Tefsiri Okumaları yapan yazarımız Fatma Bayram, ilk derste Fatiha suresinin giriş kısmından, ayetleri ve fasıla meselesini değinerek, besmelenin ayet olup olmaması gibi önemli konuları açıklamıştı. Bayram, ikinci dersi ise besmele tefsirine giriş yaparak açtı. Ramazan'da her perşembe 17.30'da canlı olarak dinleyebileceğiniz bu dersin önemli noktalarını sizler için bir araya getirdik.

Fatma Bayram ile Fatiha tefsiri okumalarının ilk dersini izlemek ve okumak için tıklayın

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