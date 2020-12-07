Aşr-ı şerif - Enfâl suresi 20-25

Kur’an-ı Kerim’in sekizinci suresi olan Enfal suresi, adını birinci ayette geçen enfâl kelimesinden alır. “Fazlalık” anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfâl “savaşta elde edilen ganimetler” manasındadır.

Enfâl sûresi, Bedir Gazvesi'nde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildirir. Ayetlerde, gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve âhiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur.

Enfâl suresi dinle! Enfâl suresi okunuşu ve tefsiri

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Enfâl suresi 20-25. ayetlerin okunuşu

20- Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve rasulehu vela tevellev anhü ve entüm tesmeun.

21- Ve la tekunu kellezıne kalu semı'na ve hüm la yesmeun.

22- İnne şerrad devabbi ındellahis summül bükmüllezıne la ya'kılun.

23- Ve lev alimellahü fıhim hayral le esmeahüm ve lev esmeahüm le tevellev ve hüm mu'ridun.

24- Ya eyyühellezıne amenüstecıbü lillahi v lir rasuli iza deaküm lima yühyıküm va'lemu ennellahe yehulü beynel mer'i ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun.

25- Vetteku fitnetel la tüsıybennellezıne zalemu minküm hassah va'lemu ennellahe şedıdül ıkab.

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Enfâl suresi 20-25. ayetlerin anlamı

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

20- Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur'an'ı) dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

21- İşitmedikleri halde, "işittik" diyenler gibi de olmayın.

22- Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.

23- Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.

24- Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız.

25- Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır.

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