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Türkiye'nin kitap vadisi: Rami Kışlası

Yayınlanma Tarihi: 07.02.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 18:33

Rami Çiftliği ve Topçu Kışlası olarak da geçen yapı, 1780'li yıllardan sonra Sultan III. Mustafa tarafından inşa ettirildi. Sefer çıkacak orduya lojistik destek buradan sağlanırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmalar başlatıldı. Restorasyonunun tamamlanmasından sonra 6 milyondan fazla kitabın okuyucular ile buluşması planlanıyor.

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