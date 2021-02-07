Türkiye'nin kitap vadisi: Rami Kışlası

Müslümanların bilim dünyasını etkileyen coğrafi keşifleri
İlk kez İslam dünyasında karşımıza çıkan icatlar, hayranlık uyandırıcı nitelikteydi. Bu alanlardan...
Rami Çiftliği ve Topçu Kışlası olarak da geçen yapı, 1780'li yıllardan sonra Sultan III. Mustafa tarafından inşa ettirildi. Sefer çıkacak orduya lojistik destek buradan sağlanırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmalar başlatıldı. Restorasyonunun tamamlanmasından sonra 6 milyondan fazla kitabın okuyucular ile buluşması planlanıyor.
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