Tayland'daki "yüzen adanın" hikayesi

Malay bir Müslüman balıkçı tarafından keşfedilen ve bunun sonucunda tahtalar üzerine kurulan Koh Panyee'nin ilginç hikayesini hiç duymuş muydunuz?

🔹 Bu adanın zemini tamamen tahtadan, nasıl mı? Tayland'ın güneyinde bulunan doğa harikası bu yeri, Malaylı Müslüman bi balıkçı keşfediyor.

🔹 Kireç taşı kayalıkların zirvesine çıkan balıkçı, buraya bayrak dikiyor ve ondan sonra gelen meslektaşları zirvedeki bayrağı görüp bölgeye yerleşiyor. O günden beri de bu yer, Malayca "bayrak adası" manasına gelen Koh Panyee ismiyle anılmaya başlanıyor.

🔹 Köyün bi kısmı kireç taşı kayalıklardan destek alınarak diğer kısmıysa kazıkların denizin sığ kısmına çakılmasıyla kuruluyor. Bu köyde mağaza, restoran, hastane, okul ve hatta bir camiyle halı saha da bulunuyor.

🔹"Yüzen ada" ismiyle nam salan Koh Panyee'deki yapılar, düzenli aralıklarla bakımdan geçmek zorunda. Aksi halde yaşanabilecek herhangi bi yıkım, adanın tamamını etkileyebilir.

🔹Doğasıyla insanı büyiliyen Bayrak adasına ulaşım; tekne, gemi gibi deniz araçlarıyla sağlanmakta. Köye, saydığımız araçlar haricinde ulaşabilmek nerdeyse imkânsız.

🔹 İşte, böylesine ilginç özelliklere sahip Koh Panyee, son dönemlerde inanılmaz bi turist akımına uğruyor. Peki, siz buraya kiminle gitmek isterdiniz?

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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