Sanat Zehirlenmesi: Stendhal Sendromu

Saray, köşk ve sanat galerileri gezerken hiç baş dönmesi, kalp atışlarının hızlanması, titreme, mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşadınız mı? İşte, sebebini açıklıyoruz!

🔹 Topkapı Sarayı'nı gezerken hiç baş dönmesi, kalp atışlarınızda hızlanma, titreme, mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşadınız mı?

Eğer sanat galerisi ve müze gibi yerlerde bu gibi belirtileriniz oluyorsa sıkı durun sebebini açıklıyorum.

🔹 Bu bir Stendhal Sendromu yani sanat zehirlenmesi.Kişinin, sanat eserlerinin güzelliği karşısında yaşadığı büyük ve bir o kadar yoğun etkilenme, birtakım fiziki ve duygusal semptomlara neden olmakta.

🔹 Stendhal mahlasıyla tanınan Fransız yazar Marie-Henri Beyle, Floransa ziyareti sırasında Santa Croce Bazilikası'ndaki freskleri gördüğünde, "ciddi manada kendinden geçtiğini adeta hayatının gözleri önünden çekildiği" hissini yaşadığını söyler.

🔹 19. yüzyılda Rönesans'ın başkenti Floransa'yı gezen sanatseverlerin, saydığımız belirtileri yaşadıkları ve bunun sonucunda hastanelik oldukları bilinmekte. Bundan ötürü bu rahatsızlık "Floransa Sendromu" ismiyle de anılıyor.

🔹 1979 yılındaysa İtalyan psikiyatrist Graziella Magherini, Floransa'da çok sayıda bu sendromu yaşayan insanı gözlemlemesinin ardından hastalığın varlığı resmen kabul ediliyor.

Peki, senin gördüğüm an bu semptomları yaşarım dediğin bir sanat eseri var mı?

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşenur AKYOL

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