Özbekistan'ın kalbi: Registan Meydanı

Özbekistan'ın kalbi kabul edilen Registan Meydanı, tarih ile iç içe geçmiş önemli bir noktadır. Bu meydanda "Uluğ Bey, Tilla Kari ve Şir-Dor Medreseleri bulunuyor. Dönemin hem sultanları hem de bilim insanları tarafından inşa edilen bu yapılar günümüzde halen en çok turist akınına uğrayan yerlerden. İşte, sizler için Registan Meydanı'nı anlattık...

🔹 Semerkant'ın en önemli simgelerinden biri olan Registan Meydanı, tarihin en görkemli mimari komplekslerinden biridir. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur tarafından oluşturulan bu meydan, hem bilim hem de sanatın merkezi olarak bilinir.

🔹 Meydanda bulunan Uluğ Bey, Tilla Kari ve Şir-Dor Medreseleri, mimari güzellikleri ve tarihsel önemleriyle bölgenin en çok ziyaret edilen yapıları arasında yer alır. Emir Timur, seferlerinden kazandığı ganimetleri bu meydanda sergilemiş, önemli kutlamaları burada yapmış ve cezaları burada vermiştir.

🔹 Registan Meydanı'nın en eski yapısı olan Uluğ Bey Medresesi, Timur'un torunu olan ünlü astronom ve matematikçi Uluğ Bey tarafından 1417-1420 yılları arasında inşa edilmiştir.

🔹 Uluğ Bey, sadece medresenin inşasını üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda burada ders veren bir bilim insanı olarak da tarihe geçmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nden ilham alınarak inşa edilen bu külliye tarzındaki yapı, firuze çinileri ve geometrik desenleriyle göz kamaştırır.

🔹 İki katlı medrese içerisinde seksen oda bulunur ve her köşesinde bir derslik yer alır. Uluğ Bey Medresesi, sonradan inşa edilen Şir-Dor ve Tilla Kari Medreselerine de ilham kaynağı olmuştur.

🔹 Şir-Dor Medresesi, Registan Meydanı'nın ikinci büyük yapısıdır ve 1619-1636 yılları arasında inşa edilmiştir. İsmi Farsça'da "aslan kapısı" anlamına gelir ve bu adı, giriş kapısında bulunan iki aslan figüründen alır.

🔹 Timurlu mimari anlayışının en güzel örneklerinden biri olan bu medrese, halk arasında "Yalangtuş Bahadır Han Medresesi" olarak da bilinir. Medresenin giriş kapısının üzerinde "Ya Allah, Ya Muhammed ve Allahu Ekber" yazıları yer almakta olup, dönemin dini ve sanatsal etkilerini gözler önüne serer.

🔹 Registan Meydanı'nın üçüncü ve en geniş yapısı olan Tilla Kari Medresesi, 1646-1660 yılları arasında Yalangtuş Bahadır Han tarafından inşa edilmiştir.

🔹 Diğer medreselerden farklı olarak, hem eğitim merkezi hem de mescit olarak kullanılmıştır. "Tilla Kari", Farsça'da "altın işlemeli medrese" anlamına gelir ve yapının içindeki mescit, altın işlemeli motiflerle bezenmiştir.

🔹 Medresenin girişinde "Hakikaten ayakta olan ancak O'dur ki, ölmez bakidir." yazısı dikkat çeker. Tilla Kari Medresesi, zaman içinde birçok kez restore edilmesine rağmen hala tüm ihtişamıyla ayakta durmaktadır.

🔹 Registan Meydanı, Semerkant'ın tarihini ve kültürel zenginliğini yansıtan bir sembol olarak Özbekistan'ın en önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu tarihi yapılar, geçmişin büyük isimlerinin izlerini taşırken, bilim ve sanatın önemini de bizlere hatırlatıyor.

🔹 Peki, siz bu yapılardan hangisini ziyaret ettiniz ya da etmek isterdiniz?

Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Serkan Hervenik

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