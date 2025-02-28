Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatıcılığı I Masal nedir?
Yayınlanma Tarihi: Şubat 28, 2025 16:13 Güncelleme Tarihi: Şubat 28, 2025 16:18
Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatıcılığı serimizin ilk bölümü ile karşınızdayız.
◾ Büyüklerimiz bizi "Anadolu masalları" ile sarıp sarmaladı, büyüttü. Bugünlere, içimizi ısıtan masallarla yoğrularak geldik.
◾ İşte, bizde bu hisleri yeniden canlandırmak, aynı duyguları yaşatmak istiyoruz.
◾ Böylelikle hem Instagram hem de Youtube hesabımız üzerinden, Ramazan boyunca Nergiz Mert Ocaklı'nın Ramazan masalları anlatımını dinleyip etkinliklerini izleyebilirsiniz.
◾ Ama önce "masal neydi, bizlere nasıl tesir ediyordu?" bunu hatırlayalım ve çocuklarımıza hatırlatalım.