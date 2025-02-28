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Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatıcılığı I Masal nedir?

Yayınlanma Tarihi: Şubat 28, 2025 16:13 Güncelleme Tarihi: Şubat 28, 2025 16:18

Nergiz Mert Ocaklı ile Masal Anlatıcılığı serimizin ilk bölümü ile karşınızdayız.

◾ Büyüklerimiz bizi "Anadolu masalları" ile sarıp sarmaladı, büyüttü. Bugünlere, içimizi ısıtan masallarla yoğrularak geldik.

◾ İşte, bizde bu hisleri yeniden canlandırmak, aynı duyguları yaşatmak istiyoruz.

◾ Böylelikle hem Instagram hem de Youtube hesabımız üzerinden, Ramazan boyunca Nergiz Mert Ocaklı'nın Ramazan masalları anlatımını dinleyip etkinliklerini izleyebilirsiniz.

◾ Ama önce "masal neydi, bizlere nasıl tesir ediyordu?" bunu hatırlayalım ve çocuklarımıza hatırlatalım.

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