Kütüpİstanbul I Eyüp'teki kütüphaneleri geziyoruz

Kütüpİstanbul serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde İstanbul'un en gözde ilçelerinden olan Eyüpsultan'daki kütüphanelere gittik..

Herkese selam! Kütüpistanbul serimizin ikinci durağı olan Eyüpsultan'daki kütüphaneleri birlikte gezelim…

📍 Eyüpsultan, Ahmet Kekeç Kütüphanesi

🔸 Kütüpİstanbul serisinin Eyüpsultan'daki bölümünde ilk durağımız Ahmet Kekeç Kütüphanesi. Eyüpsultan'ın merkezinde yer alan öğrenci mekânı kütüphane toplamda üç kattan oluşuyor.

🔸 Kütüphaneye girdiğinizde evvela ekrandan kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra merdivenlerden çıkıp istediğiniz çalışma salonunda ders çalışabilirsiniz.

🔸 Bu kütüphanede 10 bine aşkın kitap, araştırma salonları, toplantı salonları ve ders çalışma yerleri mevcut. Burayı hafta içi sabah 09.00 akşam 22.00, hafta sonu da sabah 10.00 akşam 18.00 arası ziyaret edebilirsiniz.

🔺 Eyüp Merkez, Feshane Cd. No:11, 34050 Eyüpsultan/İstanbul

📍 Eyüpsultan, İstiklal Kütüphanesi

🔸 Şimdi sıra Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne oldukça yakın olan İstiklal Kütüphanesi'nde. Tarihi karakol binası yakın zamanda restorasyondan geçerek halkın hizmetine sunuldu. Binanın girişinde, "Eyüpsultan Polis Merkezi 1340" yazıyor.

🔸 Adından da anlaşılacağı üzere burası İstiklal Harbi konseptli bir kütüphane. Aynı zamanda burada 48 kişi aynı anda ders ders çalışabiliyor. Burası Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı anısına, 2022 senesinde hizmete açıldı.

🔸 Kütüphane, hafta içi saat 09.00 - 19.00 yaz aylarında ise saat 08.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermekte.

🔺 Eyüp Merkez, Eyüp İskele Cd. No:12, 34050 Eyüpsultan/İstanbul

Sunucu/Editör:

Sümeyye GEDİZLİ

Betül SAV

Kurgu: Ayşenur ASLAN

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr