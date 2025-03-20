Fatih Sultan Mehmed'in son otağını kurduğu yer

Fetihler Sultanı II. Mehmed, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer esnasında Gebze'de bulunan Çayırova ilçesinde ordusuyla birlikte mola için otağını kurdurur. Fatih Sultan Mehmed o sıralarda rahatsızdır ve otağının kurulduğu yerde hayata veda eder. O günden beri "Hünkar Çayırı" olarak anılan nokta, tarih sayfalarında yerini alır. İşte, Fatih Sultan Mehmed'in son otağı, bir diğer adıyla Sultan Çayırı'na dair bilmeniz gerekenler...

🔸 Fatih Sultan Mehmed 27 Nisan 1481'de sefer için Kapıkulu Ocakları ile İstanbul'dan yola çıkar. Seferin nereye olduğunu kimseye söylemez. Çünkü sultan kendince bir strateji geliştirmiştir.

🔸Tarihçilerin araştırmalarına göre Doğu'ya sefer yapıyormuş gibi gösterip Batı'ya, İtalya'ya bir sefer düzenlemeyi planlamıştır. Bir başka görüşe göre ise Sultan, Memlûk Devleti üzerine bir sefer hazırlığındadır.

🔸 O sırada hasta olan Sultan, Üsküdar'a geçer. Üsküdar'dan ise dermansız ve bitkin olduğunu belirterek at ile değil de at arabasında gidebileceğini belirtir. Ordusuyla birlikte 1 Mayıs günü, Tekir Çayırı ve Hünkar Çayırı ile anılan bölgeye ulaşır.

🔸 Sultan, otağının kurulduğu Gebze'de, tarih 4 Mayıs 1481'i gösterdiğinde elli bir yaşında hayata veda eder. İstanbul'dan çıkışıyla ölümü arasında tam yedi gün vardır.

🔸 Tarihçilere göre Fatih Sultan Mehmed'in rahatsızlığı ve ölüm nedeni nikris adı verilen hastalıktan kaynaklıdır. Sultan Fatih'in vefatı, sefer hazırlığında olan orduya söylenmemiş, yaklaşık 11 gün gizlenmiştir.

🔸 Fatih Sultan Mehmed'in ebediyete uğurlandığı yer Hünkar Çayırı günümüzde İzmit Körfezi'nin kuzeybatı noktasında bulunan, geniş ve düzlük bir konuma kurulan Çayıroava ilçesinde yer almakta…

🔸 Çayırova adı, Osmanlı'nın kuruluş yıllarında verilmiş ve Orhan Gazi tarafından fethedilen bu yer, Osmanlı topraklarına katılmıştır. Buranın bu denli önemli olmasındaki bir diğer sebep ise İpek Yolu güzergâhında olmasıdır.

🔸 Bir tarafı Osmanlı'nın payitahtı İstanbul, diğer bir tarafı ise Anadolu topraklarıdır. Bunun yanında Çayırova, tarihi bir olaya tanıklık etmesi ve yıllardır bunu korumasıyla oldukça ehemmiyet gösterilmesi gereken bir yer olmuştur.

🔸 Gönüllere taht kuran Fatih Sultan Mehmed, İtalya seferi için ordusuyla yola çıkar ve "Hünkar Çayırı" adının verildiği yerde dinlenmek için otağını kurdurur.

🔸 Fatih Sultan Mehmed'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı, son nefesini verdiği yer olacaktır. İşte bu bölge, çağ açıp çağ kapatan hükümdardan miras kalmıştır.

🔸 Fatih Sultan Mehmed'in vefatının ardından Çayırova'da bulunan bu tarihi yere, sultanın anısına kitabeli bir çeşme ile namazgâh yapılmıştır. Hünkar Çayırı Namazgahı, Fatih Sultan Mehmed adına yapılmış çeşme ile bir bütündür.

🔸 Hünkar Çeşmesi; 1659 yılında, Dördüncü Mehmed döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Zaman içinde pek çok onarımdan geçen çeşme, günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.

🔸 Hünkar Çayırı'nda bulunan bu çeşme aynı zamanda "Fatih Sebili" olarak da anılır. Çeşmenin önünde Fetihler Sultanı, II. Mehmed'in bir de anıtı yer almakta.

🔸 1995 yılında Hünkar Çayırı; park, dinlenme ve şenlik alanına çevrilmiş ve günümüzde Fatih Sultan Mehmed adına güreşlerin yapıldığı bir yere dönüştürülmüştür.

Editör&Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera & Kurgu: Serkan Hervenik