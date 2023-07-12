Ekrem Kızıltaş: Sezai Karakoç Üretmen Han'ın merdivenlerini arşınlardı

Ülkemiz son elli sene içerisinde ciddi bir değişim ve gelişim döneminden geçti. Bilhassa teknolojide yaşanan bu durum gazetecilik, yayıncılık ve kitapçılık konularında kendini gösterdi. Ekrem Kızıltaş yaklaşık 50 yıllık gazetecilik, yazarlık ve yayıncılık hayatında gördüklerini anlattı. Şöyle diyor Kızıltaş: MTTB konferanslarında büyük isimler "karşımda gelecekte Türkiye'yi yöneten kadroları görüyorum" derlerdi.

Bekir Salih Yaman:

Sizin için Cağaloğlu yokuşlarını arşınlayan son kuşağın müstesna bir neferi diyebiliriz. Osmanlı'dan bu yana gazetelerin, matbaaların, yayınevlerinin yegâne durağı olan Cağaloğlu maceranız nasıl başladı? Günümüzde turistler için dizayn edilen Cağaloğlu'nu gördükçe neler hissediyorsunuz?

Ekrem Kızıltaş:

Ben İstanbul'a 1975'te geldim. Ordu'da Liseyi bitirdikten sonra hem bir iş bulur biraz çalışır bu arada da üniversite hazırlık kurslarına gidebilirim diye geldim. Fakat sadece çalışabildim, kursa gitmek yerine de kaldığım yurtta ders çalıştım. Bu arada tabii Cağaloğlu'nda Milli Türk Talebe Birliği vardı. Halen o bina orada ve Milli Türk Talebe Birliği faaliyetlerini bir şekilde sürdürüyor.

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