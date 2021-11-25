Âşık Veysel'in yanlış bilinen hikayesi...

İslam sanatının merkezi: Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Peygamberimizin mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler...
İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Âşık Veysel… Türküleriyle gönlümüze yaşama sevincini de hüznü de iyimserliği de nakşetti. Besteleri kadar hayatı da efsaneleşti: İlk evliliği gibi. Rivayete göre ilk eşinin kendisini terk edeceğini anlamış, sıkıntı çekmesin diye ayakkabısının içine bir tomar para bırakmıştı. Peki, bu doğru muydu?"Âşık Veysel'in ayakkabı hikayesi gerçek mi?" haberini okumak için tıklayın.
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Peygamberimizin mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler...
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