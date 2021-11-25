Âşık Veysel'in yanlış bilinen hikayesi...

İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Âşık Veysel… Türküleriyle gönlümüze yaşama sevincini de hüznü de iyimserliği de nakşetti. Besteleri kadar hayatı da efsaneleşti: İlk evliliği gibi. Rivayete göre ilk eşinin kendisini terk edeceğini anlamış, sıkıntı çekmesin diye ayakkabısının içine bir tomar para bırakmıştı. Peki, bu doğru muydu?

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