8 Maddede Gökmedrese Camii

Amasya'nın gözde eseri Gökmedrese şehrin Valisi Seyfettin Torumtay tarafından belli bir amaç ve hedef doğrultusunda inşa ettirilir. Bu güzide eser hakkında bilmeniz gereken birbirinden kıymetli o bilgiler...

🔹 Amasya'da Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden, Gökmedrese Camii'ni 8 maddede anlatıyorum. Gökmedrese, 1267'de şehrin valisi Seyfeddin Torumtay tarafından inşa ettiriliyor.

🔹 Banisinden ötürü Torumtay Camii olarak da anılan yapının kubbesindeki firuze renkli çiniler, külliyeyi özel kılmakta. Aynı zamanda kompleks, mimari tarzından ötürü Özbekistan'daki Registan Meydanı'nı andırıyor.

🔹 Caminin girişinde yer alan bölümde ise artık görmeye alışkın olmadığımız ince bir düşüncenin tezahürü mevcut. Zamanında Hac vazifesini ifa eden ve memleketlerine dönen hacılar, zemzem suyunu bu bölüme getirerek cami cemaatine ikram edermiş.

🔹 Gelelim bu göz alıcı külliyeyi oluşturan yapılara. Medrese, cami ve türbe olmak üzere toplamda 3 ana yapıdan meydana gelmekte.

🔹 Yakın zamanda restorasyondan geçen cami ve türbe, mimarilerine özgü detayları da korumaya devam ediyor. Şehirdeki diğer camilerden farklı olarak yüksekçe inşa edilen Gökmedrese, şehir merkezinde Torumtay Caddesi üzerinde yer alıyor.

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Editör-Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Serkan Hervenik

Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak