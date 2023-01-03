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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Zalimlere Meyletmek ve Gayrimüslimlere Benzemek

Yayınlanma Tarihi: 03.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:01

"Sakın zâlimlere meyletmeyin; yoksa onları saracak ateş size de dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz, yardımcınız ve sizi sahiplenecek hiçbir güç yoktur. Öyleyse O'ndan başka bir dost aramayın; aksi halde O'nun yardımından da mahrum kalırsınız."

(Hûd, 113)

Âyette geçen "Tâ terkenû" ifadesiyle zalimlere meyledilmesi yasaklanmış, aksi takdirde zalimleri saracak ateşin müminlere de dokunacağından söz edilmiştir. Ayette geçen "Tâ terkenû" ifadesinin kökü olarak karşımıza çıkan "rükûn" kelimesinin "dayanmak, sırtını verip güvenmek, herhangi bir şeye yanaşıp durmak, muhabbetle meyletmek ve ona râzı olmak" mânaları yanında, "azıcık meyletmek" anlamı da vardır.

Durum böyle olunca bu âyet-i kerîme, "zulüm ve haksızlık yapanlara herhangi bir şekilde destek vermek, yakınlık gösterip yaltaklanmak bir yana, onlara azıcık meyletmeyi; yüz verip alaka göstermeyi" bile yasaklamaktadır.

İslam âlimleri bu ayet-i celilenin şu anlamları taşıdığını ifade etmektedirler. Onların işlerini örnek alıp aynı şeyleri yapmayın; yaptıklarına rıza göstermeyin. Yaptıklarından dolayı onlara övgülerde bulunmayın; iyilikleri onlara anlatma (emr-i bil-ma'ruf) konusunda görevinizi ihmal etmeyin. Onların haram mallarından herhangi bir şey almayın; aralarına karışıp onlarla birlikte yiyip-içerek birlikte vakit geçirmeyin…

Bu uyarıların sebebi, konuyu önemsemeyişin cezasının ateşle tanışmak olmasıdır. Ayet-i kerime, bu durumda kendilerini bu ateşin azabından kurtaracak bir dost ve yardımcının da bulunamayacağını haber vererek müminleri bir kez daha uyarmaktadır. Son uyarı ise Allah'tan (CC) başka dost ve yardımcı aranmaması yönündedir. Zira böyle bir davranış, Allah'ın (CC) yardımından mahrumiyete sebebiyet verecektir…

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