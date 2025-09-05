Bugün
Anasayfa Fikriyat TV İslam Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 4. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Soyu ve Ailesi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 4. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Soyu ve Ailesi

Yayınlanma Tarihi: 05.09.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:00

Allah Resulü'nü (sav) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arab-ı Muarrebe'den ya da Arab-ı Müsta'rebe dediğimiz Kahtani Arapları ile Hz. İsmail'in (as) soyunun birleşmesinden oluşan gruptan, Arapların grubundan gelmektedir.

Bu gruba dediğimiz gibi Arab-ı Müsta'rebe veya Muarrebe dendiği gibi Hz. Peygamberin (sav) 21. atası olan Adnan'dan dolayı da bunlara Adnanîler adı verilmektedir.

Özellikle Arapların Adnanî kolu gayet de etkili veya tanınmış bir kol olarak özellikle Hicaz bölgesinde hakim bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyu şöyle söylenebilir:

Babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalip olmak üzere onun da babası Haşim, Haşim'in babası Abdi Menaf, Abdi Menaf'ın babası Kusay, Kusay'ın babası Kilab, İbn-i Mürre, İbn-i Ka'b, İbn-i Lüeyl, İbn-i Galib, İbn-i Fihr. Fihr'in diğer adı Kureyş'tir ve dolayısıyla da Kureyşî'ler de denmesinin sebebi Fihr'in diğer adının Kureyş olmasından dolayıdır.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

Kamera:Serkan Hervenik

