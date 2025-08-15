Mali'nin en eski yapısı: Cenne Camii

Kuraklığın, açlığın ve hastalıkların hüküm sürdüğü Mali'nin Cenne şehrinde, halkın merakla ve heyecanla beklediği tek bir olay vardır. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Cenne Camii'nin çamurla onarılması... Bu yenilenme çalışması, Mali halkına yaşanan tüm kötü anları unutturmaya yeter. Peki, bu camiyi Batı Afrika'nın en önemli yapısı kılan şey neydi?

Dünya üzerinde birbirinden farklı mimariye sahip, eşsiz güzellikleriyle pek çok cami bulunuyor. Buna en güzel örnek ise Mali'deki "Cenne Camii".

🔹 Cami, Mali'nin merkezinde kerpiçten inşa edilen, Sudan- Saheli mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Cami, şehrin merkezine konumlanan Afrika'nın en meşhur ibadethanesi.

🔹 Burası, "Cenne Eski Kasabaları" ile beraber 1988 yılında, UNESCO tarafında Dünya Miras Listesi'ne eklenmiş. Camiyi özel kılan özelliği her yıl rüzgâr ve yağmurun neden olduğu aşındırma sonucu, yerel halkın yapıyı çamurlarla sıvamak zorunda kalmaları.

🔹 Cenne halkını heyecanlandıran bu an, onlar için kutsal kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl caminin onarıldığı gün, Cenne'de "Çamur Bayramı" olarak kutlanıyor. Mali'nin sembolü Cenne Camii, İslam mimarisinin en farklı yapılarından ve kentin merkezinde olduğundan her yerden görülebilmekte.

🔹 Evvela saray olarak inşa edilen caminin tarihi, 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Günümüzdeki haline ulaşması ise 1907 yılında geçirdiği onarımdan sonra gerçekleşmiş. Eski hac yolu üzerinde olan cami, başta Cenne halkı olmak üzere Batı Afrika'da bulunan diğer ülkeler için de kutsi bir değer taşımakta.

🔹 Mali Krallığı döneminde bölgeye kazandırılan bu yapı, yoksullukla mücadele eden halkı motive eden ve zor şartlar altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışan insanları sevindiren tek etmen.

🔹 İbadethane; konik biçimli ve sarmal minarelere sahip. Kerpiçten yapılan duvarlara monte edilen yüzlerce odun, yağmur mevsiminde onarım iskelesi işlevi görüyor. Hiçbir dekoratif özellik ve süsleme içermeyen bu sade yapının en önemli süs öğesi yine iskele görevini üstlenen bu odunlar.

🔹 Camiyi destekleyen 99 kolon mevcut. Her biri, Allah'ın (CC) güzel isimlerini taşımakta. Kerpiç caminin havalanması için "ladis" denilen 114 adet topraktan pişirilmiş bacalar kullanılıyor. Havalandırma bacası sayısı da yine Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetini temsil etmekte.

🔹 Motiflerle bezenmiş her bir bacanın kapağı, yağmur sezonunda kapatılırken yılın büyük bir bölümünü oluşturan kurak dönemde işlevini yerine getirmek üzere açılmakta. Cenne Camii'nin yerel dilde "Santavan" denilen üç minaresi bulunuyor.

🔹 Her bir minare, dönemin kral ve eşlerini temsil etmekte. Ortadaki büyük minare, camiyi inşa ettiren Kral İbrahim'i sembolize ederken, yanındaki iki küçük minare de Kral'ın eşleri El Farimata ve Ummu Hulmus'ı temsil ediyor. Bu tarz içerikleri beğeniyor musunuz?

Editör/ Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

