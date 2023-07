İmanın şartı muhabbettir I Ömer Tuğrul İnançer

Rahmetli Ömer Tuğrul İnançer anlatıyor: Aynı apartmanda, asansör kapısında, cümle kapısında, daire kapısında ayrılırken ne “merhaba” ne “Allah’a emanet” yok, biz mi sevgiden bahsedeceğiz?

Ömer Tuğrul İnançer imanı anlatıyor: "İslam'ın şartı, imanın şartı anaokulu seviyesinde Kur'an kurslarında öğretiliyor. Amentü'nün sayılması altıdır doğru da iman, Amentü'den ibaret değildir. Bu, çocuklara böyle öğretilmelidir doğru. Her hususta kendini büyüdü zanneden, bilmem ne diplomalarına sahip olanların bu husustaki bilgisi, dünyevi husustaki bilgileriyle paralel mi? Hala anaokulu seviyesinde. Yani imanın şartı altı, imanın şartı değildir o Amentü'nün tercümesidir. Efendimize (SAV) sorarsanız imanın şartı bir. "İman etmedikçe cennete giremezsiniz." Birinci safha. İkinci safha: "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız." Bakın imanın şartı muhabbettir. Üçüncü safhaya daha gelmeyelim çünkü biz birbirimizi yeterince sevmiyoruz. "Beni her şeyimizden ziyade sevmezseniz imanınız kemale gelmez." Bu hadisten Ashab ve "Hakikaten biz birbirimizi seviyor muyuz?" diye kendi kendilerini kritik etmişler. Fakat bir türlü tatmin olmuyorlar. Hâlbuki ne kadar çok sevdikleri, her şeylerini muhacirin, ensarın ne kadar çok paylaştıklarını biliyoruz. Yetmiyor… Efendimiz (SAV) bir şey ikaz buyurduysa "Acaba bir eksiklik var mı?" Sonra yine bir gün "Aranızdaki muhabbeti sevgiyi arttıracak bir şey söyleyeyim mi?" diye Efendimiz (SAV) suali ile başlayınca "Tamam ya Resulallah (SAV), buyurun tabii","Aranızdaki selamlaşmayı yayın" diyor. Biz; aynı apartmanda, asansör kapısında, cümle kapısında, daire kapısında ayrılırken ne bir "merhaba" ne bir "Allah'a emanet" yok, biz mi sevgiden bahsedeceğiz? Sevginin biraz daha, çünkü eşrefi mahlûkat insandır. İnsandan insana olan sevgi önemlidir. Bakın Efendimizin (SAV) hadislerinin bir kısmı değil, kısmı küllisi beşeriyetle ilgilidir, Müslümanlar ile değil."

