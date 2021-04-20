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Günün Hadisi - Hiçbir iyiliği küçümseme...

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:18

"Hiçbir iyiliği küçümseme; isterse bu, kardeşini güler yüzle karşılamak olsun." Müslim, Birr, 144

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