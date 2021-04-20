Günün Hadis-i Şerifi - Hayra vesile olan...
Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis...
Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis ve sünnetine önem verip, yerine getirmek bir Müslüman için yegane hedef olmalıdır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde "Dua, ibadetin özüdür" buyurur. Fikriyat olarak her gün bir hadis öğrenebilmeniz için hazırladığımız "Günün Hadisi Şerifleri" içeriğimize aşağıda yer alan bağlantılardan ve tüm sosyal medya mecralarımızdan ulaşabilirsiniz.
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GÜNÜN HADİS-İ ŞERİFİ
"Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir."
Tirmizî, İlim, 14
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Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis...
Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis...
Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır. Hz. Peygamber'in (sav) her hadis...
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