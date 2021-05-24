Hadis Günlüğü - Kur'an-ı Kerim ve Ahlak

Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücüdür. Kur'an-ı Kerim'i okumak her Müslüman'ın için bir sorumluluktur. Okumaktan gaye ise onun üzerinde düşünmektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Gelin, Peygamber Efendizin Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi hakkında hadis-i şerifine daha yakından bakalım.

Prof. Dr. Zekeriya Güler'in anlatımıyla, Hz. Muhammed'in (sav) yaşantısına ve gündelik faaliyetlerine ilişkin temel hadislerin ele alınıp, detaylandırıldığı "Hadis Günlüğü" programına Fikriyat.com üzerinden ulaşabileceğiniz gibi VAV TV frekans ayarlarını yaparak televizyonlarınızdan da izleyebilirsiniz.

**

"Hadis Günlüğü" programının bu bölümünde Prof. Dr. Zekeriya Güler, büyük hadis alimi Nesâî'nin Amelü'l-yevm ve'l-leyle isimli kitabından devam ederek, Peygamber Efendimizin (sav) günlük hayatında yer verdiği bazı duaları ve zikir örneklerini anlattı.

**

📌 BU BÖLÜM HANGİ BAŞLIKLARI İÇERİYOR?

**

▪ "Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi"

**

Ramazan mukabelesi dosyalarımızı okumak için tıklayın...

*

Peygamberler Tarihi kategorimize ulaşmak için tıklayın...

*

Hadis dosyalarımıza ulaşmak için tıklayın...

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

**

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

___________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

**

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 🔔 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr