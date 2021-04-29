Hadis Günlüğü - Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı dualar...

Müslümanlar için ayetlerden sonra en büyük İslami kaynak Hadis-i Şerifler'dir... Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve fiilleri" anlamına gelen hadis, Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Efendimizi (sav) tam manası ile örnek alabilme açısından kritik bir öneme sahiptir... Bu sebeple, Peygamber Efendimizin (sav) hayata dair tavsiyelerini bilmek, günlük yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak, müminler için elzemdir.

Prof. Dr. Zekeriya Güler'in anlatımıyla, Hz. Muhammed'in (sav) yaşantısına ve gündelik faaliyetlerine ilişkin temel hadislerin ele alınıp, detaylandırıldığı "Hadis Günlüğü" programına Fikriyat.com üzerinden ulaşabileceğiniz gibi VAV TV frekans ayarlarını yaparak televizyonlarınızdan da izleyebilirsiniz.

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"Hadis Günlüğü" programının bu bölümünde Prof. Dr. Zekeriya Güler, büyük hadis alimi Nesâî'nin Amelü'l-yevm ve'l-leyle isimli kitabından devam ederek, Peygamber Efendimizin (sav) günlük hayatında yer verdiği bazı duaları ve zikir örneklerini anlattı.

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📌 BU BÖLÜM HANGİ BAŞLIKLARI İÇERİYOR?

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▪ Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı dualar,

▪ Peygamber Efendimiz (sav) ve zikirleri,

▪ Ayet ve hadisler ışığında İslam'ı yaşamak,

▪ Peygamber Efendimizin (sav) örnek hayatı...

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Ramazan mukabelesi dosyalarımızı okumak için tıklayın...

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