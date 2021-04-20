Günün Hadisi - Cennet size ayakkabınızın...

Günün Hadis-i Şerifi / İnsanlara merhamet etmeyene...
"İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez." Buhârî, Tevhîd, 2
"Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır; cehennem de öyledir." Buhârî, Rikâk, 29
Fikriyat.com'da yer alan tüm hadis dosyalarımızı okumak için tıklayın.
_________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
**
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 🔔 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
"İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez." Buhârî, Tevhîd, 2
Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav): Ben ve yetimin sorumluluğunu...
"Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine...
"Biriniz, kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz." Buhârî,...
“En faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salâvat getirin, zira sizin...
"Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır; cehennem de öyledir." Buhârî, Rikâk,...