Günün Hadisi - Akıllı insan...

Günün Hadis-i Şerifi / İnsanlara merhamet etmeyene...
"İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez." Buhârî, Tevhîd, 2
"Akıllı insan, kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Âciz insan ise, nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah’tan olmayacak şeyler umandır." Tirmizî, Kıyâmet, 25
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"İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez." Buhârî, Tevhîd, 2
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