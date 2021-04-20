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Günün Hadisi - Akıllı insan...

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:54

"Akıllı insan, kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Âciz insan ise, nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah’tan olmayacak şeyler umandır." Tirmizî, Kıyâmet, 25

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