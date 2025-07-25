Sağlıklı İlişki Nedir? Psikolog Cihan Uluç’tan Tavsiyeler

Aile içi iletişimde en sık yapılan hatalardan biri, “tartışmayan çift sağlıklıdır” düşüncesi. Ancak Psikolog Cihan Uluç bu yaygın yanılgıya dikkat çekiyor: Önemli olan tartışmaların olmaması değil, bu çatışmalarla nasıl başa çıkıldığı… Sağlıklı ilişki, fırtınasız bir liman değil; birlikte fırtınaları yönetebilme becerisidir. Aile Akademisi’nin 3. bölümünde, “Sağlıklı iletişim nerede başlar, nasıl korunur?” sorusuna odaklandık. Tartışmaların kaçınılmaz olduğu ilişkilerde, yıkıcı değil yapıcı iletişimin yollarını konuştuk. Karşı tarafı değiştirmeye çalışmadan, açık ve net bir şekilde konuşmanın, dinlemenin ve sınırlar koymanın önemini Psikolog Cihan Uluç’la derinlemesine ele aldık.