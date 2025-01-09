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Kement araçları nasıl kullanılır? / Photoshop dersleri 3

Yayınlanma Tarihi: Ocak 09, 2025 11:25 Güncelleme Tarihi: Ocak 09, 2025 11:36

Merhabalar, Adobe Photoshop programını öğrendiğimiz bu serimizin üçüncü bölümünde sizlere “Kement araçlarının nasıl kullanıldığından" bahsedeceğiz.

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

SEÇİM ÇERÇEVESİ ARACINI TANIYACAĞIZ.
KEMENT ARACI NASIL KULLANILIR?
ÇOKGEN KEMENT ARACI NASIL KULLANILIR?
MANYETİK KEMENT ARACI NASIL KULLANILIR?

Seslendirme/Editör: Sündüs YAĞCI

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

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