Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bablar - 20. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bablar - 20. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 08.12.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:47

Bilgiyi başkalarına ulaştırmak ve yaymak, Müslümanlar için Peygamber Efendimiz tarafından teşvik edilen önemli bir görevdir.


"el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimizin (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

